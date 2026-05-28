Из-за потепления в регионе стали появляться южные насекомые

В Пермском крае стали появляться нетипичные для региона насекомые, которые обитают на юге страны. В их числе — богомол и медведка, часто встречающиеся на Кавказе, в Астраханской области, Краснодарском и Ставропольском краях.

Катерина Кравцова

По словам председателя Совета Пермского краевого отделения «Всероссийского общества охраны природы» Юрия Хохлова, этих животных видели в Чайковском районе, их появление в Пермском крае связано с изменениями климата. «Скорее всего, это связано с потеплением климата. Может, их кто-то поймал на юге и просто выпустил здесь. А так могли прийти/прилететь из соседних регионов», — цитирует издание «Текст» слова Юрия Хохлова.

Ранее в ГИС-центре ПГНИУ рассказывали о том, как в Пермском крае проявляется потепление на примере максимумов температуры воздуха в мае. За 35 лет переход отметки в +30°С стал частым явлением: если с 1991 по 2013 годы таких было всего два раза, то с 2015-го майские «тридцатки» стали регулярными и не по разу в месяц.

