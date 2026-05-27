  • Город
Летним кафе в Перми разрешили работать до 1 ноября

Сезон летних кафе в Перми продлили: теперь они будут работать с 1 апреля по 1 ноября. Эти изменения в правила благоустройства города приняли депутаты на пленарном заседании гордумы.

«Чайка ЗАЗА»/ВКонтакте

Ранее летние кафе работали с 1 мая по 1 октября. Разборные конструкции и дополнительное оборудование (в его числе — обогреватели, пледы, уличные фонари) помогут заведениям адаптироваться к изменениям погоды в течение семи месяцев.

По итогам 2025 года Пермь оказалась в лидерах среди городов-миллионников по приросту летних веранд. За предыдущий год их стало больше на 59%.

Также правила благоустройства привели в соответствие с Законом Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае» и Земельным кодексом РФ. Запрещено размещать транспортное средство на газонах, цветниках, детских площадках и спортивных сооружениях, а мыть его, сливать топливо, масла и технические жидкости вне специально отведенных мест, включая открытые водоемы и их берега, а также площади, скверы, парки и места отдыха населения. Изменения в правила должны вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

