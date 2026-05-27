Метеорологи предупредили о шквалах в Пермском крае: они будут сильнее, чем накануне

В Пермском крае 27 мая ожидается усиление жары и ветра. По данным ГИС-центра ПГНИУ, как и накануне, будет господствовать обширный циклон Jule («Жюль»), погоду будет определять его теплый сектор. В восточные и центральные районы Пермского края поступит порция очень сухого тропического воздуха из Средней Азии: на юго-востоке ожидается до +31°С, в Перми до +28…+29°С, а на западе +22…+25°С.

Несмотря на большие температурные контрасты, осадков на фронте будет мало из-за сухости воздуха перед ним. В середине дня над Южным Уралом могут сформироваться грозы, которые будут смещаться на северо-восток в сторону Пермского края со скоростью до 80-90 км/ч, что соответствует скорости ветра в средней тропосфере.

В ГИС-центре отметили, что грозы будут похожи на те, что были 26 мая: осадки слабые, но шквалы сильные. Они наиболее вероятны на юго-востоке Пермского края. До Перми грозы доберутся ближе к вечеру, но шквал также вероятен: любая, даже небольшая грозовая ячейка может вызвать сильные порывы ветра.

26 мая в Пермском крае зафиксировали сильные ветры. Метеостанция Оханск отметила шквал 23 м/с, Оса и Большое Савино по 22 м/с, Чернушка 19 м/с, Пермь  16 м/с. Ущерб зафиксировали в Чайковском, Верещагино, Ильинском, Нытве, поселке Уральский и Краснокамске. В Оханске ветер повалил деревья и сорвал крыши с домов, в Чайковском в результате разыгравшейся стихии один человек погиб.

