Метеорологи рассказали, что последняя неделя мая окажется теплой, но дождливой

В понедельник, 25 мая, ожидается +22…+27°С по краю, в Перми днем +24…+26°С. Дожди с грозами пройдут во второй половине дня на западе и севере, но возможны и в Перми. Во вторник, 26 мая, на Урал начнет поступать тропический воздух: день станет самым теплым на неделе. Ночью ожидается +12…+17°С, днем +24…+29°С, в Перми до +28°С. Грозы пройдут вдоль западной части края, могут сопровождаться усилением ветра.

Ночь на среду, 27 мая, будет очень теплой: +13…+18°С, в Перми +15…+17°С. Днем теплее будет на востоке и северо-востоке (до +25…+28°С), а на юго-западе всего +18...+20°С. Сложатся условия для сильных гроз со шквалами и градом. В Перми ожидается до +23…+25°С, вероятны дожди и грозы.

В четверг, 28 мая, ожидаются сильные продолжительные дожди на северо-востоке, остальная территория окажется в умеренно холодной воздушной массе. На большей части края температура воздуха будет в районе +13°С до +18°С, днем на юге до +20°С. В Перми ночью и утром пройдут дожди обложного характера.

В пятницу, 29 мая, умеренное тепло сохранится: ночью +10…+15°С ночью и +13…+18°С днем. Пройдут дожди, не исключено, что с грозами. По оценкам метеорологов, в выходные вероятен выход еще одного циклона с юга, который принесет новую порцию дождей.