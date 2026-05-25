Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

На набережной Камы появились сцены для уличных музыкантов

Центральную набережную Камы в Перми ждет обновление. Там готовятся открыть после ремонта комнату матери и ребенка и устроить сцены для уличных музыкантов.

Эдуард Соснин/Telegram
Эдуард Соснин/Telegram
Эдуард Соснин/Telegram
Эдуард Соснин/Telegram

По словам мэра Перми Эдуарда Соснина, четыре оборудованные сцены уже открылись. На них могут выступать уличные музыканты, нужно только заранее подать заявку в «Пермскую дирекцию».

На новом отрезке набережной должны ввести в эксплуатацию туалеты, а те, что уже работают на остальной части, отремонтировать. Покрытие пешеходных и беговых дорожек на отдельных участках спортивной части и на детских площадках в ближайшее время обещают привести в порядок. Также в планах — ремонт плиточного покрытия пешеходной дорожки, проходящей вдоль набережной.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: