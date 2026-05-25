На набережной Камы появились сцены для уличных музыкантов

Центральную набережную Камы в Перми ждет обновление. Там готовятся открыть после ремонта комнату матери и ребенка и устроить сцены для уличных музыкантов.
По словам мэра Перми Эдуарда Соснина, четыре оборудованные сцены уже открылись. На них могут выступать уличные музыканты, нужно только заранее подать заявку в «Пермскую дирекцию».
На новом отрезке набережной должны ввести в эксплуатацию туалеты, а те, что уже работают на остальной части, отремонтировать. Покрытие пешеходных и беговых дорожек на отдельных участках спортивной части и на детских площадках в ближайшее время обещают привести в порядок. Также в планах — ремонт плиточного покрытия пешеходной дорожки, проходящей вдоль набережной.
Комментарии (0)