В ГИС-центре предупредили о начале активного грозового сезона в Пермском крае

В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что при грозах возможно усиление ветра, так как скорости в средней тропосфере до 70 км/ч. Вечером они доберутся до центральных районов и Перми, но будут слабее, чем на севере.

В субботу, 23 мая, на юге и западе ожидается +26…+29°С, в Перми до +27°С, а на севере и востоке +20…+23°С. Грозовая активность продолжится в течение дня в основном на востоке и севере Пермского края, но в Перми она тоже возможно. Далее фронт уйдет на восток как теплый.

В воскресенье, 24 мая, Пермский край окажется в теплом секторе циклона, смещающегося с запада вдоль арктического побережья Европейской территории России. Днем ожидается до +24…+29°С по краю, +26…+28°С в Перми. В середине дня с северо-востока края подойдет холодный фронт, смещающийся на восток, вокруг него может сформироваться линейная система гроз. По оценкам метеорологов, на севере Пермского края, особенно в районе Чердыни, Красновишерска, Коми-Пермяцком округе и в районе Соликамска, сложатся благоприятные условия для шквалов свыше 20 м/с, которые могут принести локальный ущерб. Они возможны и в Перми.

Последний в мае 2026 года вынос тепла ожидается во вторник, 26 мая: столбик термометра может подняться до +27…+29°С на юге и в Перми.