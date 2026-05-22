Городские фонтаны теперь будут патрулировать

Патрулировать фонтаны в Перми будут вечером по пятницам, субботам и воскресеньям — во время массового скопления людей. Как сообщает издание «Текст», это нужно для поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности.

В администрации Перми напоминают пермякам о том, что фонтаны — объекты благоустройства, и для купания они не предназначены. В Пермском крае установлена административная ответственность за купание в неустановленных местах. Пару лет назад в городе даже собирались устанавливать соответствующие таблички у фонтанов.