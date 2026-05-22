Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Городские фонтаны теперь будут патрулировать

У фонтанов в Перми появятся патрули. Дежурить в местах отдыха будут сотрудники полиции и члены народных дружин.

Пресс-служба администрации Перми

Патрулировать фонтаны в Перми будут вечером по пятницам, субботам и воскресеньям — во время массового скопления людей. Как сообщает издание «Текст», это нужно для поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности.

В администрации Перми напоминают пермякам о том, что фонтаны — объекты благоустройства, и для купания они не предназначены. В Пермском крае установлена административная ответственность за купание в неустановленных местах. Пару лет назад в городе даже собирались устанавливать соответствующие таблички у фонтанов.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: