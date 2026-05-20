Мэр рассказал, какие пляжи откроются в Перми в этом году: их будет четыре

В Перми к летнему сезону готовят организованные места отдыха у воды. Водолазы обследуют дно на наличие опасных предметов, а посты матросов-спасателей оснащают необходимым оборудованием и средствами первой помощи.
В 2026 году будет работать четыре организованных места отдыха у воды:
- на правом берегу Камы в районе Коммунального моста;
- на территории между улицами Фокинской, Мостовой и Мотовилихинским прудом;
- в районе железнодорожной станции КамГЭС;
- на левом берегу залива реки Сылвы в поселке Новые Ляды.
По словам мэра Перми Эдуарда Соснина, пляжи откроются с 15 июня, а матросы-спасатели начнут работать с 1 июня. Акваторию у Коммунального моста уже начал патрулировать спасательный катер.
Комментарии (0)