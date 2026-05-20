Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Мэр рассказал, какие пляжи откроются в Перми в этом году: их будет четыре

В Перми к летнему сезону готовят организованные места отдыха у воды. Водолазы обследуют дно на наличие опасных предметов, а посты матросов-спасателей оснащают необходимым оборудованием и средствами первой помощи.

Эдуард Соснин/Telegram

В 2026 году будет работать четыре организованных места отдыха у воды:

  • на правом берегу Камы в районе Коммунального моста;
  • на территории между улицами Фокинской, Мостовой и Мотовилихинским прудом;
  • в районе железнодорожной станции КамГЭС;
  • на левом берегу залива реки Сылвы в поселке Новые Ляды.

По словам мэра Перми Эдуарда Соснина, пляжи откроются с 15 июня, а матросы-спасатели начнут работать с 1 июня. Акваторию у Коммунального моста уже начал патрулировать спасательный катер.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: