Мэр рассказал, какие пляжи откроются в Перми в этом году: их будет четыре

В 2026 году будет работать четыре организованных места отдыха у воды:

на правом берегу Камы в районе Коммунального моста;

на территории между улицами Фокинской, Мостовой и Мотовилихинским прудом;

в районе железнодорожной станции КамГЭС;

на левом берегу залива реки Сылвы в поселке Новые Ляды.

По словам мэра Перми Эдуарда Соснина, пляжи откроются с 15 июня, а матросы-спасатели начнут работать с 1 июня. Акваторию у Коммунального моста уже начал патрулировать спасательный катер.