Жаркая погода 19 мая побила рекорд 1955 года в Перми

Столбик термометра 19 мая в Перми достиг отметки в +31,0°С. Прежний рекорд был в 1955 году, тогда температура воздуха составила +27,8°С. По данным ГИС-центра ПГНИУ, это второй самый высокий максимум во второй декаде мая в Перми: жарче было только 16 мая 2021 года, когда столбик термометра поднялся до +31,9°С.

В аномально жаркий период отклонение температуры воздуха от нормы четвертый день подряд составляло больше 10°С. Это на 3-4°С больше нормы середины лета для Перми.

Аномальная жара в Пермском крае завершается. Со среды в Пермском крае установится ясная погода с умеренным северным ветром и температурой воздуха от +17…+20°С на севере и востоке до +25…+27°С на юго-западе, в Перми до +23°С. Жара вернется в пятницу и субботу.