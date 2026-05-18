В ГИС-центре ПГНИУ предупредили о кратковременном похолодании и ливнях

В понедельник, 18 мая, на большой части Пермского каря будет малооблачно, +29…+31°С, местами по востоку до +27°С. В Перми может быть перекрыт суточный рекорд 1955 года, когда столбик термометра поднялся до +30,5°С.

Пик жары в Перми и юге Пермского края придется на вторник, 19 мая: +30…+32°С, в Перми может быть установлен еще один суточный температурный рекорд. На севере региона будет поступать более холодный воздух, вероятны локальные ливни с грозами, возможны порывы ветра при грозе до 20 м/с, температура воздуха на уровне +27…+30°С днем, ночью +11…+16°С.

Ночь на среду, 20 мая, еще будет теплой на юге (около +20°С), но на севере начнется похолодание. Утром холодный фронт пройдет через Пермь, и, скорее всего, принесет локальные ливни и грозы. Днем столбик термометра будет на отметке от +18°С до +23°С, на юге +26°С, в Перми +21…+23°С.

В ночь на четверг, 21 мая, придет похолодание, столбик термометра опустится до +3…+8°С, в Перми +5…+7°С, а на северо-востоке может быть и до 0°С. Днем будет малооблачно, температура +19…+24°С по краю, Перми +22…+24°С. В пятницу на погоду будет влиять новый антициклон, воздух будет прогреваться. 22 мая ожидается большой суточный ход температуры: от +4…+9°С ночью до +24…+29°С. В Перми ночью +5…+7°С и днем +26…+28°С. В выходные, по предварительным данным, вернется жаркая погода.