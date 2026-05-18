Аномальная жара установила два суточных рекорда

В Пермском крае 17 мая были отмечены первые +30°С. Такая температура воздуха была минимум на нескольких метеостанциях: в Лысьве, Кочево и Гайнах было +30,5°С, в Чермозе +30,1°С.
17 мая были побиты суточные рекорды тепла, перекрывшие 2021 год: в Чердыни зафиксировали +29,7°С, в Бисере +27,4°С. По данным ГИС-центра ПГНИУ, в Перми максимум составил +29,3°С, рекорд тепла от 2021 года не был побит.
По оценкам метеорологов, аномально жаркая майская погода в Пермском крае продержится еще несколько дней.
