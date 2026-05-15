Метеорологи рассказали об усилении тепла: в выходные ожидается до +30 градусов

16 и 17 мая облачность уменьшится по сравнению с четвергом и пятницей. Ночью температура воздуха будет на отметке +11…+16°С по краю, в Перми 13…+15°С. Днем потеплеет до +25…+30°С, в Перми ожидается +27…+29°С. По оценкам метеорологов, в воскресенье будет более жаркая погода.

Возможны кратковременные ливни и грозы: в субботу они могут пройти на северо-востоке Пермского края, а в воскресенье — на северо-западе. Пик потепления с достижением отметки в +30°С в Перми ожидается в понедельник, 18 мая.