Начался период аномально теплой погоды: в ГИС-центре ПГНИУ рассказали, сколько он продлится

В Перми за сутки выпало 19 мм осадков — треть месячной нормы. В ГИС-центре ПГНИУ объяснили, что это было самое большое значение по региону. Теперь в Пермском крае начинается аномально теплый период.

14 мая на всю территорию поступит воздушная масса из Средней Азии. Заток тепла продолжится до вторника, 18 мая, включительно. По оценкам метеорологов, отметка +25°С повсеместно будет пройдена в субботу, а пик потепления придется на воскресенье — понедельник.

Самое большое отклонение от нормы, примерно на 12°С, ожидается на северо-западе Пермского края. Оно будет таким же, как при предыдущих аномальных майских потеплениях в 2010, 2019 и 2021 годах. Температура воздуха может достичь отметки в +30°С с воскресенья до вторник — более вероятно, что это случится на западе Пермского края, но метеорологи не исключают, что и в Перми.

