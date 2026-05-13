Весеннее половодье заканчивается: приток воды в Камское водохранилище начал снижаться

В ГИС-центре ПГНИУ отметили, что апрельские холода и отсутствие осадков в первой декаде мая существенно снизили пики половодья в 2026 году, растянув его по времени. Локальные затопления были отмечены в нескольких населенных пунктах Пермского края.

Приток воды в Камское водохранилище достиг пика 10-11 мая, и уже начал снижаться. Максимальная величина притока не достигла 10 тыс. м3/с. Метеорологи говорят, что выше уровень воды не поднимется, так как таяние снега в верховьях Вишеры и Яйвы не сможет компенсировать быстрое снижение уровня воды в других реках региона.

Первый пик половодья на посту в Рябинино на Вишере был сформирован 10 мая, и он был ниже, чем в прошлом году. Жаркая погода в конце недели будет способствовать появлению второго пика в верхнем течении реки, но, по оценкам специалистов, вряд ли он будет выше первого.