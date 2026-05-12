Стало известно, что за конструкции установили на площади у «Кристалла»

30 декабря 1960 года в здании начал работать панорамный кинотеатр. Он стал первым на Урале и вторым во всем Советском союзе. Размеры панорамного экрана достигали 27 м в ширину и 10,5 м в высоту — чтобы фильм выглядел цельно, его показывали с помощью трех проекторов, что и олицетворяют новые арт-объекты.

Изначальное здание «Кристалла» было построено по проекту архитекторов А. П. Загородникова, Д. Я. Рудника и инженера Л. А. Косовского было снесено в 2006 году. Его полностью перестроили в течение четырех лет, и в новом «Кристалле» до 2022 году работал кинотеатр Very Velly. Сейчас в здании работает Пермская синематека с четырьмя залами, в которых показывают российское и зарубежное популярное и фестивальное кино, а также классику кинематографа. В фойе Пермской синематеке сохранили историю первого панорамного кинотеатра в фотографиях.

