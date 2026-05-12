Надпись «Счастье не за горами» начало подтапливать

В Перми на набережной подтопило пешеходную зону у арт-объекта «Счастье не за горами». Причина в том, что на Камской ГЭС начался пропуск паводковых вод через водосливную плотину.

В пресс-службе объяснили, что решение принято в связи с развитием весеннего половодья в бассейне Камского водохранилища и ожидаемым повышенным расходом максимального притока воды. С 8 мая Камский гидроузел работает со средними сбросными расходами 6 тыс. 6, 5 тыс. м3/с до достижения в верхнем бьефе у плотины гидроузла отметки уровня воды в 108,3±0,1 м БС (Балтийская система высот).

По словам главы Перми Эдуарда Соснина, ситуация штатная: подтоплений жилых территорий нет, половодье проходит в стандартном режиме.

