Метеорологи предупредили, что с пятницы в Пермском крае начинается период аномальной жары

Со вторника, 12 мая, начнет поступать теплый воздух из Средней Азии. Над Удмуртией, Башкирией и югом Пермского края сформируется ложбина с теплым фронтом, в зоне влияния которой пройдут дожди. Температура воздуха ночью +1…+6°С по краю, на северо-востоке до -2°С, на юге до +8°С, в Перми +3…+5°С. Днем потеплеет до +12…+17°С, в Перми +14…+16°С. Из-за облачности и осадков на юге будет прохладнее, чем на севере.

В среду, 13 мая, движение теплого фронта продолжится с юга на север. На большей части Пермского края пройдут дожди, днем возможны грозы (в Перми в том числе). Ночная температура воздуха сложится на уровне +4…+9°С, на северо-востоке до 0°С. Днем на юге потеплеет до +21…+23°С, на остальной территории +15…+20°С, в Перми к вечеру может быть достигнута отметка +20°С.

В четверг, 14 мая, вся территория Пермского края будет находится в очень теплой воздушной массе. На севере пройдут дожди с грозами. Температура воздуха ночью +9…+14°С и днем +20…+25°С, в Перми ночью +11…+13°С и днем до +24°С.

С пятницы, 15 мая, в Пермском крае начинается период аномально жаркой погоды, который может продлиться четыре-пять дней. Температура воздуха ночью будет на уровне +10…+15°С, на северо-востоке до +5°С, и днем +23…+28°С. В Перми ночью +12…+14°С и днем до +25…+27°С.