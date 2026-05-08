Сильный ветер и дождь с мокрым снегом: метеорологи предупредили об ухудшении погоды с 9 мая

В субботу, 9 мая, на севере Пермского края пройдут умеренные и сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. В центральных и южных районах ожидается небольшой дождь. Днем температура воздуха будет на уровне +9...+14°С. Ветер будет достигать в порывах 22-27 м/с на севере и востоке, в Перми — 17-19 м/с.

В краевом МЧС уже предупредили, что из-за неблагоприятного метеорологического явления возможны повреждения линий электропередачи, аварийные ситуации в жилищно-коммунальной сфере, заторы на дорогах и рост числа дорожно-транспортных происшествий.

В южные и центральные районы похолодание придет с воскресенья, 10 мая. Интенсивность осадков уменьшится, но температура понизится в среднем н 3-5°С.