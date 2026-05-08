Фейерверк в честь Дня Победы отменен

Праздничный салют в честь Дня Победы отменили в Перми. Его должны были запустить 9 мая с левого берега Камы. Он должен был продлиться не меньше семи минут.

Как сообщает 59.RU со ссылкой на департамент культуры и молодежной политики, отмена фейерверка связана с требованиями по обеспечению безопасности.

Ранее краевые власти сообщили, что отменяют торжественное прохождение войск Пермского гарнизона по Октябрьской площади, а за пару дней до этого — очное шествие Бессмертного полка по улицам Перми, оно пройдет в онлайн-формате. 

