Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Теперь официально: с 8 мая котельные и тепловые пункты переходят на летний режим работы

Глава города Эдуард Соснин подписал постановление о завершении отопительного сезона в Перми с 8 мая. С этого дня ресурсоснабжающие организации начали переводить на летний режим работы объекты, малые котельные и центральные тепловые пункты.

Эдуард Соснин/Telegram

После этого начнутся гидравлические испытания тепловых сетей: это нужно для своевременного выявления и устранения дефектов перед следующим зимним сезоном. В Перми собираются проверить порядка 1,7 тыс. км теплосетей, подготовить больше 400 тепловых пунктов, а также провести ремонт на 4 ТЭЦ, водогрейных и малых котельных по всему городу.

«Тепло в домах отключаем, но для коммунальщиков это начало сезона активных ремонтных работ. Сейчас важно качественно подготовиться к зиме, чтобы потом было меньше аварий и неудобств для жителей», — объяснил Эдуард Соснин в социальных сетях.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: