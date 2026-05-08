Шествие войск на Октябрьской площади на 9 Мая отменили

В Перми на День Победы отменили торжественное прохождение войск Пермского гарнизона. Такое решение принято краевыми властями по итогам оперативного совещания.

По словам главы Пермского края Дмитрия Махонина, отмена шествия 9 Мая нужна, чтобы обеспечить безопасность жителей и не отвлекать силовые структуры от выполнения задач по защите земляков. «Понимаем, какое внимание зрителей вызывает мероприятие и какое скопление людей ожидается. Кроме того, в параде обычно участвуют больше 2 тыс. человек: это представители силовых структур, МЧС, полиции и прочих федеральных органов — очень важно, чтобы сейчас они находились в рабочем режиме», — отметил Дмитрий Махонин.

Но ветеранов Великой Отечественной войны в Пермском крае поздравят: мероприятия будут проходить на закрытых площадках с небольшим количеством участников.

