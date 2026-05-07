Список мест для выездной регистрации брака планируют расширить

Список мест для проведения торжественной регистрации заключения брака в Перми собираются расширить. Теперь в нем будет десять локаций, соответствующее постановление было опубликовано на сайте городской администрации.

Управление ЗАГС администрации города Перми

В список мест для выездной церемонии в Перми планируют включить:

  • Сквер им. Олега Новоселова;
  • Сад им. Миндовского
  • Парк культуры и отдыха им. А. П. Чехова
  • Сквер в кварталах 68, 69 на эспланаде
  • Сквер на набережной Камы (от Чистопольской до Шишкина)
  • Дворец Молодежи на Петропавловской, 185;
  • Хрустальный зал на набережной;
  • МАУК «Дворец культуры "Искра"»;
  • Пермская арт-резиденция;
  • Краевой ресурсный центр «Пермь семейная».

Для каждой из десяти локаций указан отдел ЗАГС, в которой следует подавать заявление.

