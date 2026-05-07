Список мест для выездной регистрации брака планируют расширить

Список мест для проведения торжественной регистрации заключения брака в Перми собираются расширить. Теперь в нем будет десять локаций, соответствующее постановление было опубликовано на сайте городской администрации.
В список мест для выездной церемонии в Перми планируют включить:
- Сквер им. Олега Новоселова;
- Сад им. Миндовского
- Парк культуры и отдыха им. А. П. Чехова
- Сквер в кварталах 68, 69 на эспланаде
- Сквер на набережной Камы (от Чистопольской до Шишкина)
- Дворец Молодежи на Петропавловской, 185;
- Хрустальный зал на набережной;
- МАУК «Дворец культуры "Искра"»;
- Пермская арт-резиденция;
- Краевой ресурсный центр «Пермь семейная».
Для каждой из десяти локаций указан отдел ЗАГС, в которой следует подавать заявление.
