В зоопарке появятся тактильные экскурсии для незрячих и слабовидящих

В зоопарке разместят несколько тактильных фигур животных, у каждого экспоната будет табличка с шрифтом Брайля. В зоопарке рассказали, что с помощью моделей животных можно будет детально изучить анатомические особенности, пропорции и текстуру покровов — шерсти и чешуи. Каждую фигуру сопроводят аудиогидом с тифлокомментарием о внешнем виде, повадках и среде обитания.

Кроме тактильных экскурсий в зоопарке запустят цикл творческих мастер-классов по лепке животных из глины и созданию поделок из природных материалов.

Информационный обзор редакции.