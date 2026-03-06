Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В зоопарке появятся тактильные экскурсии для незрячих и слабовидящих

В Пермском зоопарке собираются запустить тактильные экскурсии для незрячих и слабовидящих туристов. Сейчас разрабатывается проект инклюзивной экспозиции.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

В зоопарке разместят несколько тактильных фигур животных, у каждого экспоната будет табличка с шрифтом Брайля. В зоопарке рассказали, что с помощью моделей животных можно будет детально изучить анатомические особенности, пропорции и текстуру покровов — шерсти и чешуи. Каждую фигуру сопроводят аудиогидом с тифлокомментарием о внешнем виде, повадках и среде обитания.

Кроме тактильных экскурсий в зоопарке запустят цикл творческих мастер-классов по лепке животных из глины и созданию поделок из природных материалов.

Информационный обзор редакции.

