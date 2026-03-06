Метеорологи предупредили пермяков об арктическом вторжении 8 марта

В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что ночь на субботу, 7 марта, с севера начнется заток холода. В большинстве районов похолодает до -17…-22°С, в низинах до -25°С, на юго-востоке до -12°С, в Перми до -17…-19°С. Днем прояснит и потеплеет: по краю -6…-11°С, в Перми -7…-9°С в Перми. Вечером начнется снегопад сначала на западе региона, затем в Перми. Он продлится до утра 8 марта. Циклон принесет 5-12 мм осадков в большинство районов Пермского края, кроме крайнего севера.

8 марта начнется арктическое вторжение в Пермском крае. Оно произойдет в тылу ныряющего циклона, центр которого в ночь на 8 марта будет в районе Перми, а дальше уйдет через Средний Урал. Сильнее всего похолодает на севере: утром в воскресенье будет -25…-27°С с ветром, а днем не выше -20…-22°С и ветер с порывами до 12-14 м/с. на остальной территории Пермского края днем будет около -15…-20°С, на юге ветер усилится до 15-18 м/с, в Перми до 12-15 м/с.

Пик похолодания придется на понедельник, 9 марта. Утром столбик термометра опустится до -24…-29°С, на севере и востоке до -35°С, на юге до -22°С. Дневной максимум составит -18…-20°С, на северо-западе к вечеру до -15°С — в ГИС-центре ПГНИУ говорят, что это очень низкая температура для марта. Мороз будет сопровождаться ветром с порывами до 10-12 м/с, из-за этого ощущаемая температура будет ниже фактической на 8-10°С. С 11 марта на смену аномальным мартовским морозам в Пермском крае придет первая весенняя оттепель.