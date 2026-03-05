Благоустройство долины реки Егошиха в районе Завода Шпагина собираются начать в ближайшие два года

Как сообщает «Новый компаньон», более 155 млн рублей на благоустройство территории Завода Шпагина в Перми в 2026 году собираются перенесут на 2027-2028 годы. Информация о переносе запланированных средств содержится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2026 и плановые 2027-2028 годы.

Сейчас идет разработка проекта благоустройства этого пространства. В бюджете на 2026 год предусмотрены средства на проектно-изыскательные работы, деньги на 2027 и 2028 годы предназначены непосредственно для проведения благоустройства.