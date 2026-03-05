Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Кресла-реклайнеры и ремонт туалетов: кинотеатр «Синема Парк» в «Семье» собираются модернизировать

В ТРК «СемьЯ» собираются обновить интерьеры кинотеатра «Синема Парк». Работы планируют начать весной 2026 года и завершить к концу лета. 

Freepik

В проект обновления входят ремонт фойе, туалетов и кресел в зрительных залах, а также модернизация вывесок, освещения и экранов. В залах повышенной комфортности собираются установить кресла-реклайнеры с регулируемой спинкой и подставкой для ног.

В пресс-службе ТРК «СемьЯ» рассказали, что работы спланированы с минимальными ограничениями для посетителей и зрителей.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: