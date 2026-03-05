Кресла-реклайнеры и ремонт туалетов: кинотеатр «Синема Парк» в «Семье» собираются модернизировать

В проект обновления входят ремонт фойе, туалетов и кресел в зрительных залах, а также модернизация вывесок, освещения и экранов. В залах повышенной комфортности собираются установить кресла-реклайнеры с регулируемой спинкой и подставкой для ног.

В пресс-службе ТРК «СемьЯ» рассказали, что работы спланированы с минимальными ограничениями для посетителей и зрителей.

Информационный обзор редакции.