Метеорологи предупредили, что 8 марта ожидается вторжение экстремального холода

В Пермском крае началось похолодание, которое происходит под влиянием тыловой части перевалившего через Южный Урал циклона и распространяющегося ему в тыл гребня антициклона с Карского моря. Из-за них к Полярному Уралу подходят экстремальные морозы, на Ямале, например, ночью температура опустилась до -40…-42°С.

Пресс-служба министерства туризма по Пермскому краю

В ГИС-центре ПГНИУ объяснили, что в ближайшие дни в Пермском крае будет значительным суточный ход температуры: ночью около -25°С, на севере до -30°С, а днем в пределах -10…-15°С.

Следующие морозы в Пермском крае ожидается 8 марта. В тылу циклона произойдет вторжение экстремального холода, который сейчас поступает с востока на Полярный Урал. Интенсивность похолодания пока отличается по разным прогнозам, но можно ожидать низкую для марта дневную температуру около -18…-20°C и усиление ветра. Существенного потепления с повышением температуры в Пермском крае можно будет ждать только к середине месяца.

