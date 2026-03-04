Метеорологи предупредили, что 8 марта ожидается вторжение экстремального холода

В ГИС-центре ПГНИУ объяснили, что в ближайшие дни в Пермском крае будет значительным суточный ход температуры: ночью около -25°С, на севере до -30°С, а днем в пределах -10…-15°С.

Следующие морозы в Пермском крае ожидается 8 марта. В тылу циклона произойдет вторжение экстремального холода, который сейчас поступает с востока на Полярный Урал. Интенсивность похолодания пока отличается по разным прогнозам, но можно ожидать низкую для марта дневную температуру около -18…-20°C и усиление ветра. Существенного потепления с повышением температуры в Пермском крае можно будет ждать только к середине месяца.