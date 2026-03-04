В парке Горького смонтируют новую сцену взамен снесенной

В пермском парке им. Горького в летнем сезоне все-таки появится сцена. В феврале строение на главной площади у ротонды демонтировали.
Новая сцена в парке им. Горького будет разборной. Как сообщает издание «Текст», на ней также будут проводить праздник и концерты: ее будут монтировать в месте, где находилось прежнее строение — у ротонды.
Напомним, сцена стала одной из причин судебных разбирательств между арендатором парка Горького, ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького», и администрацией города. В департаменте земельных отношений посчитали, что это самовольная постройка и потребовали демонтировать ее.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)