Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Гипермаркет спортивных товаров на шоссе Космонавтов может закрыться

В Перми в аренду пытаются сдать помещения магазина Desport (экс-Decathlon) на шоссе Космонавтов. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», магазин товаров для спорта может закрыться, как это случилось в Казани.

Freepik

В объявлении на сайте move сказано, что владелец готов сдать помещение Desport за 5,2 млн рублей в месяц, но также может рассмотреть предложения о продаже. По данным источников «Коммерсанта», собственники бизнеса собираются закрыть магазин в Перми, но сейчас он работает в прежнем режиме. Сеть сокращается по всей России: появились объявления о сдаче в аренду помещений в Ульяновске, Тольятти, Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Санкт-Петербурге и Москве. В начале года гипермаркеты товаров для спорта Desport закрылись в Казани. 

Напомним, магазин Decathlon в Перми закрылся в 2022 году из-за проблем с поставками товаров. В 2023-м на его месте открылся Desport.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: