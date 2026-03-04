Гипермаркет спортивных товаров на шоссе Космонавтов может закрыться

В объявлении на сайте move сказано, что владелец готов сдать помещение Desport за 5,2 млн рублей в месяц, но также может рассмотреть предложения о продаже. По данным источников «Коммерсанта», собственники бизнеса собираются закрыть магазин в Перми, но сейчас он работает в прежнем режиме. Сеть сокращается по всей России: появились объявления о сдаче в аренду помещений в Ульяновске, Тольятти, Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Санкт-Петербурге и Москве. В начале года гипермаркеты товаров для спорта Desport закрылись в Казани.

Напомним, магазин Decathlon в Перми закрылся в 2022 году из-за проблем с поставками товаров. В 2023-м на его месте открылся Desport.

