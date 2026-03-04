На часах обратного отсчета теперь можно выбрать заставку с фото старинной Перми

С помощью телефона можно выбрать для экрана часов заставку любого периода Перми от 1880-х до 1990-х годов. Архивные фото и видео покажут, как выглядели знакомые улицы и здания.

По словам главы Перми Эдуарда Соснина, «Лента времени» — часть экосистемы «Пермь.Здесь», которая объединяет мобильное приложение, интерактивные стелы в центре города, а теперь еще и часы в сквере Татищева. Проект планируют развивать и дальше.

