На часах обратного отсчета теперь можно выбрать заставку с фото старинной Перми

На часах обратного отсчета, которые находятся в сквере им. Татищева в Перми, запустили новый проект — «Лента времени». Он дает возможность увидеть привычные маршруты под другим углом и заметить, как менялся наш город.

Пресс-служба министерства туризма Пермского края

С помощью телефона можно выбрать для экрана часов заставку любого периода Перми от 1880-х до 1990-х годов. Архивные фото и видео покажут, как выглядели знакомые улицы и здания.

По словам главы Перми Эдуарда Соснина, «Лента времени» — часть экосистемы «Пермь.Здесь», которая объединяет мобильное приложение, интерактивные стелы в центре города, а теперь еще и часы в сквере Татищева. Проект планируют развивать и дальше.

Информационный обзор редакции. 0+

