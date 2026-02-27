Режим «Ракетная опасность» ввели впервые в Пермском крае

Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. В пресс-службе минтербеза Пермского края рассказали, что порядок действий при введении режима ракетной опасности такой же, как при угрозе атаки БПЛА:

Спуститься на нижние этажи, подвал или паркинг, если вы находитесь в здании;

Спуститься в подвал или найти внутреннюю комнату без окон, если вы дома, а также закрыть окна и шторы и подготовить тревожный набор (вода, еда, лекарства, фонарик, документы);

Избегать открытых пространств на улице и зайти в ближайшее здание или подземный переход.

Отметим, что режим «Ракетная опасность» 27 февраля ввели также в Татарстане и Чувашии.