Режим «Ракетная опасность» ввели впервые в Пермском крае

На территории Пермского края 27 февраля ввели режим «Ракетная опасность». Он действует в регионе впервые.

Пресс-служба администрации Перми

Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. В пресс-службе минтербеза Пермского края рассказали, что порядок действий при введении режима ракетной опасности такой же, как при угрозе атаки БПЛА: 

  • Спуститься на нижние этажи, подвал или паркинг, если вы находитесь в здании;
  • Спуститься в подвал или найти внутреннюю комнату без окон, если вы дома, а также закрыть окна и шторы и подготовить тревожный набор (вода, еда, лекарства, фонарик, документы);
  • Избегать открытых пространств на улице и зайти в ближайшее здание или подземный переход. 

Отметим, что режим «Ракетная опасность» 27 февраля ввели также в Татарстане и Чувашии.

