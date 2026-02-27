Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

На популярном маркетплейсе появилась витрина с товарами пермских производителей

Витрина с пермскими товарами появилась на маркетплейсе в рамках проекта «Сделано в России». Как рассказали в пресс-службе губернатора и регионального правительства, в этом разделе на Ozon собраны региональные бренды.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

На пермской витрине представлено 4,5 тысячи товаров: от косметики «Тенториума» и чайного гриба «Промеда» до детской одежды «Солнечный миф» и нытвенских ложек. Ассортимент раздела собираются постоянно увеличивать. 

«Для регионального бизнеса, особенно для малых и средних предприятий, выход на крупные онлайн-площадки открывает новые рынки сбыта, увеличивает объемы продаж и укрепляет позиции пермских брендов по всей стране. Правительство Пермского края последовательно реализует меры поддержки предпринимателей: от образовательных программ и консультационного сопровождения до финансовых инструментов и помощи в продвижении», — отметила министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина.

Кстати! За 2024 год количество пунктов Wildberries и Ozon в Пермском крае выросло больше чем на треть.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: