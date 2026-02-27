На популярном маркетплейсе появилась витрина с товарами пермских производителей

На пермской витрине представлено 4,5 тысячи товаров: от косметики «Тенториума» и чайного гриба «Промеда» до детской одежды «Солнечный миф» и нытвенских ложек. Ассортимент раздела собираются постоянно увеличивать.

«Для регионального бизнеса, особенно для малых и средних предприятий, выход на крупные онлайн-площадки открывает новые рынки сбыта, увеличивает объемы продаж и укрепляет позиции пермских брендов по всей стране. Правительство Пермского края последовательно реализует меры поддержки предпринимателей: от образовательных программ и консультационного сопровождения до финансовых инструментов и помощи в продвижении», — отметила министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина.

Кстати! За 2024 год количество пунктов Wildberries и Ozon в Пермском крае выросло больше чем на треть.

Информационный обзор редакции.