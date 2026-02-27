Метеорологи рассказали, что в первый день весны в Пермский край придут потепление и опять снегопады

В субботу, 28 февраля, под влиянием ложбины попадет только юго-запад, где ночью -8…-10°С, а днем до -5°С с небольшим снегом. На остальной территории региона будет холодно — сохранится влияние антициклона из Зауралья. На востоке ночью -20…-25°С и днем до -15…-17°С, в остальных районах ночью от -12°С до -20°С, днем -8…-13°С. В Перми -13…-15°С ночью и около -10°С днем. Осадков не ожидается.

Весна в Пермском крае начнется со снегопадов. 1 марта ложбина принесет их сначала на запад, а днем на всю территорию региона. По оценкам метеорологов, в Перми может добавиться еще 3-5 см снега, на западе края до 7 см. Ночью в воскресенье еще будет -12…-17°С, на востоке до -22°С, юго-западе до -6…-8°С. Днем значительно потеплеет: до -3…-8°С по краю и -3…-5°С в Перми.

Первые слабые оттепели возможны на юге Пермского края в начале следующей недели, которые они будут сопровождаться снегопадами. Но в Перми оттепелей пока не ожидается.