Полмиллиона человек посетили ледовый городок на эспланаде

Ледовый городок на эспланаде открылся 28 декабря. В этом году он был посвящен произведениям уральских авторов, Павла Бажова и Дмитрия Мамина-Сибиряка, а также коми-пермяцкому эпосу. Впервые на территории комплекса появилась горка для сноутюбингов и сноубордов. За два месяца работы ледовый городок на эспланаде посетили больше 570 тыс. человек.

По данным департамента культуры и молодежной политики, самыми многолюдным днями стали 1 и 2 января, когда в ледовом комплексе побывали по 20 тыс. посетителей. Накануне закрытия, в день Масленичных гуляний, в «Легендах Пармы» были больше 15 тыс. человек.

