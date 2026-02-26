Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Полмиллиона человек посетили ледовый городок на эспланаде

Главный ледовый городок Перми 23 февраля завершил свою работу. Доступ на квартал эспланады, где стоит комплекс «Легенды Пармы», закрыт. Рабочие демонтируют конструкции. Завершить все работы должны к 15 марта.

Эдуард Соснин/Telegram

Ледовый городок на эспланаде открылся 28 декабря. В этом году он был посвящен произведениям уральских авторов, Павла Бажова и Дмитрия Мамина-Сибиряка, а также коми-пермяцкому эпосу. Впервые на территории комплекса появилась горка для сноутюбингов и сноубордов. За два месяца работы ледовый городок на эспланаде посетили больше 570 тыс. человек.

По данным департамента культуры и молодежной политики, самыми многолюдным днями стали 1 и 2 января, когда в ледовом комплексе побывали по 20 тыс. посетителей. Накануне закрытия, в день Масленичных гуляний, в «Легендах Пармы» были больше 15 тыс. человек.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: