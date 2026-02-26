4 марта в Пермском крае включат системы оповещения о ЧС

Проверка будет проходить в плановом режиме, она учебная. Жителей Пермского края просят не беспокоиться и не поддаваться панике. В пресс-службе министерства территориальной безопасности объяснили, что она нужна для проверки работоспособности всех средств оповещения и оценки готовности дежурного персонала на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.