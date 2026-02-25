Февраль 2026 года стал самым снежным в Перми, побив рекорд 60-летней давности

С начала февраля 2026 года в Перми выпало 74 мм. Предыдущий рекорд в 73 мм был зафиксирован в 1966 году. Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, окончательные результаты рекорда 2026 года еще будут обновлены: до конца месяца в Перми может выпасть еще 3-4 мм осадков, тогда итоговая сумма вырастет до 78 мм.

Ранее глава Перми Эдуард Соснин рассказывал, что за зимний период с улиц Перми вывезли около 40 тыс. грузовиков со снегом.