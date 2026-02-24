За зимний период с улиц Перми вывезли около 40 тысяч грузовиков снега

Каждый день пермский полигон на улице Промышленной принимает около тысячи машин, заполненных убранным с улиц снегом. Еще примерно 150 грузовиков приезжают на улицу Ласьвинская. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава Перми Эдуард Соснин.
Разгружают и распределяют снег на полигонах с помощью специальной техники. Эта работа идет круглосуточно. Всего за зимний период из Перми вывезли около 40 тыс. грузовиков снега.
Напомним, с 28 января по 17 февраля в Пермском крае были аномальные снегопады, в Перми снежный покров вырос с 52 до 99 см. А февраль 2026 года стал самым снежным с 1966 года.
