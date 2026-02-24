За зимний период с улиц Перми вывезли около 40 тысяч грузовиков снега

Разгружают и распределяют снег на полигонах с помощью специальной техники. Эта работа идет круглосуточно. Всего за зимний период из Перми вывезли около 40 тыс. грузовиков снега.

Напомним, с 28 января по 17 февраля в Пермском крае были аномальные снегопады, в Перми снежный покров вырос с 52 до 99 см. А февраль 2026 года стал самым снежным с 1966 года.

