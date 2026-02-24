Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Пермь попала в топ-10 городов по количеству заведений с меткой «Хорошее место»

Пермь оказалась в десятке городов-миллионников по количеству «Хороших мест» в сервисе Яндекс Карты. В 2026 году их было 29 на 10 тыс. жителей.

Пресс-служба министерства туризма Пермского края

В рейтинге крупнейших городов России с меткой «Хорошее место» Пермь заняла десятое место. Лидером стал Краснодар с показателем 82 на 10 тыс. населения, затем идут Санкт-Петербург (71), Ростов-на-Дону (60) и Москва (58).

В пресс-службе Яндекса рассказали, что большинство организаций с меткой «Хорошее место» в Перми представлено сферой ресторанов. Такая тенденция наблюдается и в других крупных городах. Также метку получают салоны красоты, стоматологические клиники, автосервисы и магазины цветов. В этом году к программе присоединились организации дополнительного образования, ювелирные мастерские, библиотеки, учебные центры и салоны автоакустики.

