Метеорологи объяснили, что заваливший снегом Москву циклон «Валли» не доберется до Пермского края

По словам метеорологов, осадков с 21 по 23 февраля в Пермском крае будет существенно меньше, чем было 17 февраля: не превысит 10 мм на юго-западе края и 2-4 мм на северо-востоке. В Перми за три дня выпадет 5-7 мм, и может быть побит рекорд по количеству осадков февраля — сейчас 69 мм.

В ближайшие дни Пермский край окажется на периферии похолодания, между антициклоном над севером Западной Сибири и ложбиной над Европейской территорией России. Температура воздуха будет ниже нормы на 2-4°С, оттепелей не предвидится.

Ночью 21 февраля ожидается пределах -9…-14°С, на востоке до -20°С, днем -7…-12°С, на востоке до -15°С. В Перми в течение суток в основном -10…-12°С. Ветер, который усилится в пятницу вечером, повсеместно ослабеет к вечеру субботы.

В ночь на 22 февраля Пермский край окажется в холодной воздушной массе, с севера также может распространить влияние барический гребень. К утру похолодает до -15…-20°С, в Перми -16…-18°С. Днем максимальный прогрев воздуха составит -11…-16°С по краю и -12…-14°С в Перми.

Ночь на 23 февраля будет малооблачной и морозной: по краю в основном -19…-24°С, по востоку до -29°С, в Перми -21…-23°С. Днем усилится ветер и снегопад. Дневной прогрев не выше -12…-17°С, лишь на юго-западе края до -10°С, в Перми -12…-14°С.