Метеорологи рассказали, что февраль 2026 года в Перми стал рекордно снежным за последние 60 лет

Предыдущий максимум (309 мм) был зафиксирован в 2019-2020 годах. В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что до конца холодного периода еще больше месяца, поэтому не исключено, что 31 марта максимум окажется выше.

Февраль 2026 года по количеству осадков с показателем в 68 мм стал вторым в ряду наблюдений. На первом месте все еще февраль 1966-го, когда выпало 73 мм. Период аномальных снегопадов в Перми продлился 21 день — с 28 января по 17 февраля, за это время в Перми выпало 97 мм осадков (при месячной норме февраля 34 мм).