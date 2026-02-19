Мэр Перми попросил проверить законность здания на улице Пушкина: в нем находится «Дубай Сити»

По словам мэра, одноэтажное здание на улице Пушкина, расположенное на частной земле, используется в качестве торгового объекта. У здания имеются признаки капитального строительства, также оно нарушает Правила благоустройства. «Поручил главе Ленинского района и профильным департаментам провести правовую проверку и принять меры», — рассказал в своем блоге Эдуард Соснин.

Первая городская инспекция от мэра и представителей профильных департаментов администрации Перми прошла на улице Пушкина. Там же обнаружили и другие нарушения, связанные с фасадами и вывесками, а также входными группами.

