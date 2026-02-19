Мэр Перми попросил проверить законность здания на улице Пушкина: в нем находится «Дубай Сити»

В Перми собираются провести проверку здания кафе «Дубай Сити», которое находится на улице Пушкина. На здание обратил внимание глава города Эдуард Соснин во время инспекции.
По словам мэра, одноэтажное здание на улице Пушкина, расположенное на частной земле, используется в качестве торгового объекта. У здания имеются признаки капитального строительства, также оно нарушает Правила благоустройства. «Поручил главе Ленинского района и профильным департаментам провести правовую проверку и принять меры», — рассказал в своем блоге Эдуард Соснин.
Первая городская инспекция от мэра и представителей профильных департаментов администрации Перми прошла на улице Пушкина. Там же обнаружили и другие нарушения, связанные с фасадами и вывесками, а также входными группами.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)