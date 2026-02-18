Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

На расчистку Перми от снега и его вывоз привлекли дополнительную спецтехнику

Глава города Эдуард Соснин рассказал, как проходит расчистка Перми от снега. По его словам, эта зима уже стала рекордной за 60 лет по количеству осадков. По данным ГИС-центра ПГНИУ, высота снежного покрова в Перми стала максимальной с февраля 1999 года.

Пресс-служба администрации Перми

Из-за аномального количества осадков городские власти привлекли дополнительную спецтехнику для уборки улиц. Для расчистки зауженных мест и вывоза снега вывели самосвалы и погрузчики. По данным пресс-службы администрации, в первую очередь работы идут на маршрутах общественного транспорта, на дорогах категорий I-III с увеличенным транспортным и пешеходным потоком, а также на местах с высоким риском аварийности (например, на спусках и подъемах, а также на пешеходных переходах и остановочных пунктах).

Как рассказал Эдуард Соснин, усилен контроль за городскими подрядчиками и управляющими организациями, чтобы они своевременно расчищали межквартальные проезды, убирали снег во дворах и очищали кровли от наледи.

