На расчистку Перми от снега и его вывоз привлекли дополнительную спецтехнику

Из-за аномального количества осадков городские власти привлекли дополнительную спецтехнику для уборки улиц. Для расчистки зауженных мест и вывоза снега вывели самосвалы и погрузчики. По данным пресс-службы администрации, в первую очередь работы идут на маршрутах общественного транспорта, на дорогах категорий I-III с увеличенным транспортным и пешеходным потоком, а также на местах с высоким риском аварийности (например, на спусках и подъемах, а также на пешеходных переходах и остановочных пунктах).

Как рассказал Эдуард Соснин, усилен контроль за городскими подрядчиками и управляющими организациями, чтобы они своевременно расчищали межквартальные проезды, убирали снег во дворах и очищали кровли от наледи.

Информационный обзор редакции.