Сотни «мобильных» елочек начали вывозить с эспланады

На днях контейнеры с елками начали увозить в питомник «Хмели». В «Городском зеленом строительстве» рассказали, что хвойные деревья отправились на доращивание. Весной елки планируют посадить в грунт, а освободившиеся кашпо займут новые растения.

Сейчас в питомнике «Хмели» находятся свыше 25 тыс. растений. Из них около 15 тыс. высадили в 2025 году — это сирень, арония, боярышник, ива, калина, чубушник, смородина, спирея, дерен, кизильник, пузыреплодник.

