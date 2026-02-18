Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Сотни «мобильных» елочек начали вывозить с эспланады

С городской эспланады начали убирать «мобильные» елки. Сотни контейнеров появились в декабре 2025 года у монумента «Героям фронта и тыла», их украшали городские учреждения культуры и образования.

МКУ «Городское зеленое строительство»/ВКонтакте
МКУ «Городское зеленое строительство»/ВКонтакте

На днях контейнеры с елками начали увозить в питомник «Хмели». В «Городском зеленом строительстве» рассказали, что хвойные деревья отправились на доращивание. Весной елки планируют посадить в грунт, а освободившиеся кашпо займут новые растения.

Сейчас в питомнике «Хмели» находятся свыше 25 тыс. растений. Из них около 15 тыс. высадили в 2025 году — это сирень, арония, боярышник, ива, калина, чубушник, смородина, спирея, дерен, кизильник, пузыреплодник.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: