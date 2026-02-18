Сотни «мобильных» елочек начали вывозить с эспланады

С городской эспланады начали убирать «мобильные» елки. Сотни контейнеров появились в декабре 2025 года у монумента «Героям фронта и тыла», их украшали городские учреждения культуры и образования.
На днях контейнеры с елками начали увозить в питомник «Хмели». В «Городском зеленом строительстве» рассказали, что хвойные деревья отправились на доращивание. Весной елки планируют посадить в грунт, а освободившиеся кашпо займут новые растения.
Сейчас в питомнике «Хмели» находятся свыше 25 тыс. растений. Из них около 15 тыс. высадили в 2025 году — это сирень, арония, боярышник, ива, калина, чубушник, смородина, спирея, дерен, кизильник, пузыреплодник.
