Высота снежного покрова в Перми повторила максимум XXI века

За ночь в Перми выпало 5 мм осадков. Высота снежного покрова составила 93 см и повторила максимум XXI века, который был достигнут 7 марта 2017 года.

Еще 5 мм осадков выпало в Кудымкаре, Лысьве, Кунгуре, в Ножовке и Верещагино было по 9 мм, а в Чайковском и Чернушке — по 10 мм. Основной снегопад уже завершился, осадки в тылу уходящего циклона будут умеренными: может выпасть еще 2-5 мм по Пермскому краю.