Высота снежного покрова в Перми повторила максимум XXI века

В ГИС-центре ПГНИУ подвели итоги по ночным осадкам, которые в Пермский край принес циклон «Вивиана». Больше всего их выпало на юге — за 12 часов 30-35% от месячной нормы.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

За ночь в Перми выпало 5 мм осадков. Высота снежного покрова составила 93 см и повторила максимум XXI века, который был достигнут 7 марта 2017 года.

Еще 5 мм осадков выпало в Кудымкаре, Лысьве, Кунгуре, в Ножовке и Верещагино было по 9 мм, а в Чайковском и Чернушке — по 10 мм. Основной снегопад уже завершился, осадки в тылу уходящего циклона будут умеренными: может выпасть еще 2-5 мм по Пермскому краю.

