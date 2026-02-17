Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Начался демонтаж ледовых городков и елок в парках

В Перми 16 февраля начался демонтаж ледовых городков и елок. Разбор коснется новогодних комплексов в четырех городских парках: им. А.П. Чехова, «Счастье есть», «Балатово» и сада им. В.Л. Миндовского.

ПермьПарк/ВКонтакте

Разбор главного ледового городка на эспланаде должен начаться на следующей неделе. 23 февраля должен стать последним днем работы комплекса «Легенды Пармы». Полный демонтаж конструкций должен быть завершен к 15 марта.

Отметим, что в саму новогоднюю ночь этот ледовый городок посетило около 12,5 тыс. человек.

Информационный обзор редакции.

