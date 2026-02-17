Начался демонтаж ледовых городков и елок в парках

В Перми 16 февраля начался демонтаж ледовых городков и елок. Разбор коснется новогодних комплексов в четырех городских парках: им. А.П. Чехова, «Счастье есть», «Балатово» и сада им. В.Л. Миндовского.
Разбор главного ледового городка на эспланаде должен начаться на следующей неделе. 23 февраля должен стать последним днем работы комплекса «Легенды Пармы». Полный демонтаж конструкций должен быть завершен к 15 марта.
Отметим, что в саму новогоднюю ночь этот ледовый городок посетило около 12,5 тыс. человек.
