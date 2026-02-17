Начался демонтаж ледовых городков и елок в парках

Разбор главного ледового городка на эспланаде должен начаться на следующей неделе. 23 февраля должен стать последним днем работы комплекса «Легенды Пармы». Полный демонтаж конструкций должен быть завершен к 15 марта.

Отметим, что в саму новогоднюю ночь этот ледовый городок посетило около 12,5 тыс. человек.

