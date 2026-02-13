Метеорологи рассказали, что в выходные Пермский край ждут сильные снегопады и потепление

Ночью и утром в субботу, 14 февраля, снегопады в центральных районах и в Перми усилятся, потеплеет до -3…-5°С. В Перми снежный покров может вырасти еще на 5-7 см. На севере ситуация обратная: снегопады прекратятся и похолодает до -10…-15°С. Днем в субботу в Перми и на большей части Пермского края потеплеет до -2…-5°С., на севере ожидается до -10°С.

В ночь на воскресенье, 15 февраля, будет тепло: по краю -2…-7°С, в Перми -2…-4°С, на севере снегопад, который усилится к утру. Днем из-за выхода Черноморского циклона снег пройдет на севере и северо-запада, а к вечеру охватит всю территорию Пермского края. Температура воздуха днем 0…-5°С и в Перми -1…-3°С. В Перми может выпасть еще 5-10 мм осадков и высота снежного покрова превысит 90 см, а в Губахе — 120 см.