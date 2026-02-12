Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

С Байконура успешна стартовала ракета с пермскими двигателями

С космодрома Байконур 12 февраля успешно запустили ракету-носитель тяжелого класса «Протон-М» с космическим аппаратом «Электро-Л» №5. В составе первой ступени — пермские двигатели.

Кадр запуска ракеты-носителя с сайта ЦЭНКИ

По словам главы региона Дмитрия Махонина, шесть двигателей РД-276, изготовленные в Пермском крае, помогли оторвать от земли 700-тонную ракету.

Все этапы полета прошли в штатном режиме. Космический аппарат вывели на целевую орбиту. Он продолжит работу геостационарной гидрометеорологической системы «Электро» — она обеспечивает круглосуточный мониторинг погодных условий от европейской территории России до Дальнего Востока.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: