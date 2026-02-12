С Байконура успешна стартовала ракета с пермскими двигателями

По словам главы региона Дмитрия Махонина, шесть двигателей РД-276, изготовленные в Пермском крае, помогли оторвать от земли 700-тонную ракету.

Все этапы полета прошли в штатном режиме. Космический аппарат вывели на целевую орбиту. Он продолжит работу геостационарной гидрометеорологической системы «Электро» — она обеспечивает круглосуточный мониторинг погодных условий от европейской территории России до Дальнего Востока.

