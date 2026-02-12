Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Пермская телебашня изменит цвет архитектурно-художественной подсветки в знак поддержки детей, больных раком

На пермской телебашне собираются включить особую архитектурно-художественную подсветку 15 февраля. Она приурочена к Международному дню детей, больных раком.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

В пресс-службе Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра рассказали, что присоединятся к акции, который устраивает благотворительный фонд «Берегиня». До полуночи 275-метровая телебашня будет светить красным — в знак солидарности с детьми, сражающимися с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, их семьями, работающими с ними медицинскими работниками, благотворителями и волонтерами.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: