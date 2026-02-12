Пермская телебашня изменит цвет архитектурно-художественной подсветки в знак поддержки детей, больных раком

В пресс-службе Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра рассказали, что присоединятся к акции, который устраивает благотворительный фонд «Берегиня». До полуночи 275-метровая телебашня будет светить красным — в знак солидарности с детьми, сражающимися с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, их семьями, работающими с ними медицинскими работниками, благотворителями и волонтерами.

