Пермская телебашня изменит цвет архитектурно-художественной подсветки в знак поддержки детей, больных раком

На пермской телебашне собираются включить особую архитектурно-художественную подсветку 15 февраля. Она приурочена к Международному дню детей, больных раком.
В пресс-службе Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра рассказали, что присоединятся к акции, который устраивает благотворительный фонд «Берегиня». До полуночи 275-метровая телебашня будет светить красным — в знак солидарности с детьми, сражающимися с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, их семьями, работающими с ними медицинскими работниками, благотворителями и волонтерами.
