Февраль 2026 года в Перми может войти тройку самых снежных в истории метеонаблюдений

В районе Перми прогнозируют около 15 мм осадков — 40% месячной нормы осадков февраля, в основном они выпадут с середины дня пятницы до середины дня субботы. Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, прирост снежного покрова может составить около 10 см.

В зону самых сильных снегопадов попадут Березники и Губаха, где может выпасть больше 30 мм осадков за четыре дня (это примерно три четверти месячной нормы). Снежный покров прирастет примерно на 20 см, сейчас в Губахе он достигает 98 см, в Березниках — 88 см.