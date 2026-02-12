Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Февраль 2026 года в Перми может войти тройку самых снежных в истории метеонаблюдений

В ближайшие дни Пермский край ждут сильные снегопады, и месячная норма осадков будет превышена в некоторых районах. В Перми февраль 2026 года может войти в тройку самых снежных в истории метеонаблюдений вместе с 1966 и 2019 годами.

В районе Перми прогнозируют около 15 мм осадков — 40% месячной нормы осадков февраля, в основном они выпадут с середины дня пятницы до середины дня субботы. Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, прирост снежного покрова может составить около 10 см.

В зону самых сильных снегопадов попадут Березники и Губаха, где может выпасть больше 30 мм осадков за четыре дня (это примерно три четверти месячной нормы). Снежный покров прирастет примерно на 20 см, сейчас в Губахе он достигает 98 см, в Березниках — 88 см.

