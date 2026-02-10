В мэрии рассказали, с каких улиц снег вывезут в ближайшее время

За прошедшую неделю с улиц Перми вывезли свыше 100 тыс. м3 снега, из них 600 м3 с территории «Арсенала», 800 м3 — из «Гулливера» и более 2 тыс. м3 — из ЖК «Погода». От жителей этих домов поступило больше всего обращений. Всего с начала зимы в Перми подрядчики вывезли свыше 572 тыс. м3 снега с улиц и дорог в городе.

В ближайшее время вывоз снега планируют на улицах Подлесная, Красноборская, Мира, Леонова, Стахановская, Героев Хасана, Чкалова, Куйбышева, Спешилова, Генерала Черняховского, Цимлянская, Лянгасова, Богдана Хмельницкого, Адмирала Ушакова и Ласьвинская.

В администрации напомнили, что сначала дорожники проводят патрульную очистку и сдвигают снег к обочинам. Ночью его вывозят на полигоны и убирают парковочные карманы. На вывоз снега подрядчикам дается от трех до пяти дней.